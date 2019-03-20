В Турции произошло мощное землетрясение

14:26, 20 марта 2019
149
0

Подземные толчки зафиксированы на юго-западе страны.

В Турции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Турции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В Турции сегодня, 20 марта,  произошло землетрясение силой более 5 баллов.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Как сообщает "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 9.34 по местному времени (8.34 по Киеву) в районе Аджыпаям провинции Денизли.

Очаг залегал на глубине 11,36 км.

В 9.38 и 9.41 по местному времени последовали два афтершока магнитудой 4,8 и 4,5 баллов.

Власти Денизли сообщили, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Турция
Читайте также
В Турции произошло мощное землетрясение В Турции произошло мощное землетрясение
Тепло и без осадков: синоптик порадовала прогнозом погоды на завтра Тепло и без осадков: синоптик порадовала прогнозом погоды на завтра
В Киеве завтра без осадков, температура до +10° В Киеве завтра без осадков, температура до +10°
Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Жертвами циклона в Мозамбике могли стать более 1000 человек Жертвами циклона в Мозамбике могли стать более 1000 человек
Жертвами тропического циклона "Идай" в Зимбабве стали 70 человек Жертвами тропического циклона "Идай" в Зимбабве стали 70 человек
Число жертв наводнения в Индонезии достигло 79 человек Число жертв наводнения в Индонезии достигло 79 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
57 %
763 мм
4.3 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять