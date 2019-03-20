В Турции произошло мощное землетрясение
Подземные толчки зафиксированы на юго-западе страны.
В Турции сегодня, 20 марта, произошло землетрясение силой более 5 баллов.
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Как сообщает "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 9.34 по местному времени (8.34 по Киеву) в районе Аджыпаям провинции Денизли.
Очаг залегал на глубине 11,36 км.
В 9.38 и 9.41 по местному времени последовали два афтершока магнитудой 4,8 и 4,5 баллов.
Власти Денизли сообщили, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет.
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