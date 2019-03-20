Тепло и без осадков: синоптик порадовала прогнозом погоды на завтра

13:01, 20 марта 2019
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С середины следующей недели в Украине ожидается похолодание.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 21 марта, в Украине ожидается теплая погода без осадков.

В Украине сегодня ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди (карта)

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"21 марта в Украине будет без осадков, с солнышком и умеренным теплом. В течение дня ожидается +7...+12 градусов, на юге до +14 градусов", - пишет она.

Синоптик предупреждает, что ветер завтра может быть порывистым.

Погода в Киеве завтра будет сухой. Ночью 0...+2 градуса, днем +7...+9 градусов. 22 марта и 23 марта потеплеет, однако с середины следующей недели ожидается похолодание.

Напомним, с начала апреля в Украине ожидается потепление, а в мае придет настоящая жара.

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Теги: #погода
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