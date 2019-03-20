Тепло и без осадков: синоптик порадовала прогнозом погоды на завтра
С середины следующей недели в Украине ожидается похолодание.
В четверг, 21 марта, в Украине ожидается теплая погода без осадков.
В Украине сегодня ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"21 марта в Украине будет без осадков, с солнышком и умеренным теплом. В течение дня ожидается +7...+12 градусов, на юге до +14 градусов", - пишет она.
Синоптик предупреждает, что ветер завтра может быть порывистым.
Погода в Киеве завтра будет сухой. Ночью 0...+2 градуса, днем +7...+9 градусов. 22 марта и 23 марта потеплеет, однако с середины следующей недели ожидается похолодание.
Напомним, с начала апреля в Украине ожидается потепление, а в мае придет настоящая жара.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +1°
- Днепр+10°... +3°
- Донецк+10°... +3°
- Житомир+10°... +1°
- Запорожье+10°... +3°
- Ивано-Франковск+8°... -2°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+9°... 0°
- Луганск+11°... +2°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+13°... +3°
- Одесса+14°... +2°
- Полтава+12°... +2°
- Ровно+9°... 0°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+7°... 0°
- Тернополь+8°... -1°
- Харьков+14°... +1°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+10°... -1°
- Черкассы+7°... +1°
- Чернигов+9°... 0°
- Черновцы+9°... +2°
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