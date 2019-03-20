Из-за циклона "Идай" в Мозамбике без крова остались 400 тысяч человек

11:55, 20 марта 2019
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Циклон называют крупнейшей природной катастрофой в Южном полушарии.

Циклон в Мозамбике / REUTERS
Циклон в Мозамбике / REUTERS

Из-за тропического циклона "Идай", который называют крупнейшей природной катастрофой в Южном полушарии, в Мозамбике без крова остались 400 тысяч человек.

Афганистан пострадал от наводнений и снегопадов

Скорость ветра достигала 170 км/ч, что привело к бесчисленным разрушениям, сообщает Euronews. 

В центральной части Мозамбика водой затопило территории площадью более 290 кв. км. По данным Красного Креста, не менее 400 тысяч человек остались здесь без крова из-за наводнения.

Напомним, по последним данным, в результате наводнения в индонезийской провинции Папуа погибли 89 человек.

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Теги: #циклон#Мозамбик
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