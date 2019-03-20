Народный синоптик рассказал, когда в Украине ударит жара

По словам Леонида Горбаня, дождя в Украине не будет до 18 июня.

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С начала апреля в Украине ожидается потепление, а в мае придет настоящая жара.

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До конца марта ожидаются дожди, а местами даже мокрый снег. Об этом "Комсомольской правде" рассказал народный синоптик Леонид Горбань .

"Да, по Украине пройдут осадки в течение нескольких дней в конце месяца, а до 22 марта будет еще и мокрый снег, на севере - более сухой. Весна придет не быстро, но уже с 5-6 апреля можно быть уверенным в окончании холодного периода. Еще 6-7-го просчитываются ночные заморозки, но этот апрель в любом случае будет теплее, чем у нас обычно бывает", - говорит народный синоптик.

По его прогнозу, в мае в Украине ударит настоящая жара. Также погода будет сухой - дождя не ожидается до 18 июня. Июль, по словам синоптика, также будет очень жарким.

В свою очередь, народный синоптик с Волыни Владимир Деркач прогнозирует, что в течение мая-июня погода в Украине будет дождливой. Июль будет прохладным, а в августе жара ударит только ближе к середине месяца - и то лишь на несколько дней.

Напомним, в среду, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем температура до +16°.