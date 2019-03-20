Народный синоптик рассказал, когда в Украине ударит жара
По словам Леонида Горбаня, дождя в Украине не будет до 18 июня.
С начала апреля в Украине ожидается потепление, а в мае придет настоящая жара.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
До конца марта ожидаются дожди, а местами даже мокрый снег. Об этом "Комсомольской правде" рассказал народный синоптик Леонид Горбань .
"Да, по Украине пройдут осадки в течение нескольких дней в конце месяца, а до 22 марта будет еще и мокрый снег, на севере - более сухой. Весна придет не быстро, но уже с 5-6 апреля можно быть уверенным в окончании холодного периода. Еще 6-7-го просчитываются ночные заморозки, но этот апрель в любом случае будет теплее, чем у нас обычно бывает", - говорит народный синоптик.
По его прогнозу, в мае в Украине ударит настоящая жара. Также погода будет сухой - дождя не ожидается до 18 июня. Июль, по словам синоптика, также будет очень жарким.
В свою очередь, народный синоптик с Волыни Владимир Деркач прогнозирует, что в течение мая-июня погода в Украине будет дождливой. Июль будет прохладным, а в августе жара ударит только ближе к середине месяца - и то лишь на несколько дней.
Напомним, в среду, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем температура до +16°.
Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+14°... +2°
- Донецк+13°... +3°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+8°... -2°
- Киев+10°... 0°
- Кировоград+12°... -1°
- Луганск+12°... +1°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+14°... +2°
- Одесса+17°... +2°
- Полтава+11°... +1°
- Ровно+9°... 0°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+8°... 0°
- Тернополь+8°... -1°
- Харьков+12°... -1°
- Херсон+14°... +4°
- Хмельницкий+10°... -1°
- Черкассы+9°... 0°
- Чернигов+9°... 0°
- Черновцы+9°... +2°