В Индонезии продолжает увеличиваться число жертв наводнения
Более 80 человек получили тяжелые травмы.
По последним данным, в результате наводнения в индонезийской провинции Папуа погибли 89 человек.
Жертвами циклона в Мозамбике могли стать более 1000 человек
Также пострадали 159 человек, 84 из них получили тяжелые травмы, передает Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Из-за наводнений 6831 человек был вынужден покинуть дома и разместиться в 5 эвакуационных центрах. В общей сложности 350 домов, 3 моста, 8 школ, 3 религиозных строения и другие инфраструктурные объекты были разрушены.
Специалисты считают одной из причин бедствия чрезмерную вырубку деревьев в верховьях реки.
Напомним, 10 человек погибли на западе Афганистана в результате наводнения, в то же время центральная часть страны пострадала от сильной метели.
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