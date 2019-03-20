В Индонезии продолжает увеличиваться число жертв наводнения

09:36, 20 марта 2019
34
0

Более 80 человек получили тяжелые травмы.

Наводнение в Индонезии / REUTERS
Наводнение в Индонезии / REUTERS

По последним данным, в результате наводнения в индонезийской провинции Папуа погибли 89 человек.

Жертвами циклона в Мозамбике могли стать более 1000 человек

Также пострадали 159 человек, 84 из них получили тяжелые травмы, передает Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

Из-за наводнений 6831 человек был вынужден покинуть дома и разместиться в 5 эвакуационных центрах. В общей сложности 350 домов, 3 моста, 8 школ, 3 религиозных строения и другие инфраструктурные объекты были разрушены.

Специалисты считают одной из причин бедствия чрезмерную вырубку деревьев в верховьях реки.

Напомним, 10 человек погибли на западе Афганистана в результате наводнения, в то же время центральная часть страны пострадала от сильной метели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Индонезия#наводнение
Читайте также
Народный синоптик рассказал, когда в Украине ударит жара Народный синоптик рассказал, когда в Украине ударит жара
В Киеве завтра без осадков, температура до +10° В Киеве завтра без осадков, температура до +10°
Афганистан пострадал от наводнений и снегопадов Афганистан пострадал от наводнений и снегопадов
Жертвами циклона в Мозамбике могли стать более 1000 человек Жертвами циклона в Мозамбике могли стать более 1000 человек
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
Жертвами тропического циклона "Идай" в Зимбабве стали 70 человек Жертвами тропического циклона "Идай" в Зимбабве стали 70 человек
Число жертв наводнения в Индонезии достигло 79 человек Число жертв наводнения в Индонезии достигло 79 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
56 %
763 мм
4.3 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять