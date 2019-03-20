В Индонезии продолжает увеличиваться число жертв наводнения

Более 80 человек получили тяжелые травмы.

Наводнение в Индонезии / REUTERS

По последним данным, в результате наводнения в индонезийской провинции Папуа погибли 89 человек.

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Также пострадали 159 человек, 84 из них получили тяжелые травмы, передает Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

Из-за наводнений 6831 человек был вынужден покинуть дома и разместиться в 5 эвакуационных центрах. В общей сложности 350 домов, 3 моста, 8 школ, 3 религиозных строения и другие инфраструктурные объекты были разрушены.

Специалисты считают одной из причин бедствия чрезмерную вырубку деревьев в верховьях реки.

Напомним, 10 человек погибли на западе Афганистана в результате наводнения, в то же время центральная часть страны пострадала от сильной метели.