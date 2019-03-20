В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°
Вечером в столице до +6°.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 марта в Киеве без осадков, температура до +10°.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер северо-западный, до 4,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:04, а зайдет в 18:08.
Как сообщал УНИАН, в среду, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем температура до +11°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +1°
- Днепр+14°... +1°
- Донецк+14°... +3°
- Житомир+10°... +1°
- Запорожье+13°... +2°
- Ивано-Франковск+8°... -2°
- Киев+10°... +1°
- Кировоград+9°... -2°
- Луганск+13°... +4°
- Луцк+9°... +1°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+16°... +2°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+8°... 0°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+8°... 0°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+11°... -1°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницкий+10°... -1°
- Черкассы+9°... 0°
- Чернигов+10°... 0°
- Черновцы+8°... +2°
Виргиния, США
- 2 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:56 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:13
Закат19:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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