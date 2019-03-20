В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°

08:30, 20 марта 2019
18
0

Вечером в столице до +6°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 марта в Киеве без осадков, температура до +10°.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер северо-западный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:04, а зайдет в 18:08.

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем температура до +11°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°
В Украине сегодня ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +10° В Киеве завтра без осадков, температура до +10°
Афганистан пострадал от наводнений и снегопадов Афганистан пострадал от наводнений и снегопадов
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9°
В Украине сегодня пройдут дожди, на юге температура до +17° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, на юге температура до +17° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
56 %
763 мм
4.7 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять