В Украине сегодня ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди (карта)

08:00, 20 марта 2019
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Теплее всего будет на юге страны.

Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем температура до +16°.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

На востоке практически без осадков, температура до +14°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +16°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +10°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +10°. В центре местами пройдут дожди, температура до +14°.

Прогноз на 20 марта / УНИАН
Прогноз на 20 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.

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Теги: #погода#дождь
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