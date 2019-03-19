В Киеве завтра без осадков, температура до +10°
Вечером в столице до +6°.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 марта в Киеве без осадков, температура до +10°.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер северо-западный, до 4,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:04, а зайдет в 18:08.
Как сообщал УНИАН, в среду, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем температура до +11°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... +3°
- Днепр+14°... +1°
- Донецк+12°... +1°
- Житомир+10°... +3°
- Запорожье+14°... -1°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+10°... +4°
- Кировоград+14°... +1°
- Луганск+12°... -1°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+9°... -1°
- Николаев+14°... 0°
- Одесса+13°... 0°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+16°... 0°
- Сумы+11°... +5°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+14°... +1°
- Херсон+14°... 0°
- Хмельницкий+9°... +2°
- Черкассы+13°... +5°
- Чернигов+10°... +3°
- Черновцы+9°... +3°
Виргиния, США
+ 4 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+2 °
Влажность:51 %
Давление:763 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:15
Закат19:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей