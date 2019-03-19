В Киеве завтра без осадков, температура до +10°

Вечером в столице до +6°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 20 марта в Киеве без осадков, температура до +10°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер северо-западный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:04, а зайдет в 18:08.

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем температура до +11°.

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