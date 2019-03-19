Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Ночью местами ожидаются заморозки.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем температура до +11°.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
На востоке практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +14°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +1°, днем до +16°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +10°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до 0°, днем до +10°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до -2°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +3°
- Днепр+14°... +1°
- Донецк+12°... +1°
- Житомир+10°... +3°
- Запорожье+14°... -1°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+10°... +4°
- Кировоград+14°... +1°
- Луганск+12°... -1°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+9°... -1°
- Николаев+14°... 0°
- Одесса+13°... 0°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+16°... 0°
- Сумы+11°... +5°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+14°... +1°
- Херсон+14°... 0°
- Хмельницкий+9°... +2°
- Черкассы+13°... +5°
- Чернигов+10°... +3°
- Черновцы+9°... +3°