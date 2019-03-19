Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Ночью местами ожидаются заморозки.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем температура до +11°.

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На востоке практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +14°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +1°, днем до +16°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +10°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до 0°, днем до +10°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до -2°, днем до +14°.

Согласно народному прогнозу, 20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.

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