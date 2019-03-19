Афганистан пострадал от наводнений и снегопадов

15:36, 19 марта 2019
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Жертвами наводнений стали 10 человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

10 человек погибли на западе Афганистана в результате наводнения, в то же время центральная часть страны пострадала от сильной метели.

Жертвами тропического циклона "Идай" в Зимбабве стали 70 человек

Из-за снегопада пришлось спасать более 400 человек, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По меньшей мере десять человек погибли в результате паводков в районах Зинда-Джан и Робат-Санги провинции Герат, а также в окрестностях ее одноименного административного центра.

В провинции Бамиан в центральной части Афганистана спасательные бригады и местные крестьяне спасли более 400 человек в 150 машинах, которые оказались заблокированы вечером в понедельник из-за сильного снегопада и метели.

Напомним, более 1000 человек могли стать жертвами циклона "Идай" в Мозамбике.

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Теги: #снег#наводнение#Афганистан
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