Афганистан пострадал от наводнений и снегопадов
Жертвами наводнений стали 10 человек.
10 человек погибли на западе Афганистана в результате наводнения, в то же время центральная часть страны пострадала от сильной метели.
Жертвами тропического циклона "Идай" в Зимбабве стали 70 человек
Из-за снегопада пришлось спасать более 400 человек, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
По меньшей мере десять человек погибли в результате паводков в районах Зинда-Джан и Робат-Санги провинции Герат, а также в окрестностях ее одноименного административного центра.
В провинции Бамиан в центральной части Афганистана спасательные бригады и местные крестьяне спасли более 400 человек в 150 машинах, которые оказались заблокированы вечером в понедельник из-за сильного снегопада и метели.
Напомним, более 1000 человек могли стать жертвами циклона "Идай" в Мозамбике.
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