Жертвами циклона в Мозамбике могли стать более 1000 человек

Многие деревни полностью затоплены водой или отрезаны от внешнего мира.

Иллюстрация / REUTERS

Более 1000 человек могли стать жертвами циклона "Идай" в Мозамбике.

Читайте также Число жертв наводнения в Индонезии достигло 79 человек

Циклон вызвал в стране мощные наводнения. По оценкам представителей Красного креста, порт Бейра, второй по величине город в стране, разрушен на 90%. Многие деревни полностью затоплены водой или отрезаны от внешнего мира, сообщет Euronews.

Из-за циклона десятки тысяч человек остались без крова и средств связи. Те, кто сумел уцелеть, спасаются на крышах домов и на деревьях в ожидании спасателей, которые едва успевают оказывать помощь в виду масштабности бедствия.

Напомним, в результате тропического циклона "Идай", который обрушился на Зимбабве 15 марта, погибли 70 человек.