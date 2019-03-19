Жертвами циклона в Мозамбике могли стать более 1000 человек
Многие деревни полностью затоплены водой или отрезаны от внешнего мира.
Более 1000 человек могли стать жертвами циклона "Идай" в Мозамбике.
Число жертв наводнения в Индонезии достигло 79 человек
Циклон вызвал в стране мощные наводнения. По оценкам представителей Красного креста, порт Бейра, второй по величине город в стране, разрушен на 90%. Многие деревни полностью затоплены водой или отрезаны от внешнего мира, сообщет Euronews.
Из-за циклона десятки тысяч человек остались без крова и средств связи. Те, кто сумел уцелеть, спасаются на крышах домов и на деревьях в ожидании спасателей, которые едва успевают оказывать помощь в виду масштабности бедствия.
Напомним, в результате тропического циклона "Идай", который обрушился на Зимбабве 15 марта, погибли 70 человек.
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