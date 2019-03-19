Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

13:00, 19 марта 2019
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Завтра в Украине будет прохладно.

Потепление придет в субботу / УНИАН
Потепление придет в субботу / УНИАН

В субботу, 23 марта, в Украине ожидается потепление.

В Украине сегодня пройдут дожди, на юге температура до +17° (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Потеплеет 23 марта, во Всемирный день метеоролога", - пишет она.

По словам синоптика, завтра, 20 марта в большинстве регионов Украины будет сухо, дожди вероятные на западе и севере.

В западных, центральных и северных областях днем в среду ожидается +6...+9 градусов, на юге, востоке и в районах центрального Днепра +10...+16 градусов.

Погода в Киеве 20 марта будет облачной с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ближайшей ночью 0...+2 градуса, завтра днем +6...+8 градусов.

Напомним, во вторник, 19 марта, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Теги: #погода#потепление
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