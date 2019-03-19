Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
Завтра в Украине будет прохладно.
В субботу, 23 марта, в Украине ожидается потепление.
В Украине сегодня пройдут дожди, на юге температура до +17° (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Потеплеет 23 марта, во Всемирный день метеоролога", - пишет она.
По словам синоптика, завтра, 20 марта в большинстве регионов Украины будет сухо, дожди вероятные на западе и севере.
В западных, центральных и северных областях днем в среду ожидается +6...+9 градусов, на юге, востоке и в районах центрального Днепра +10...+16 градусов.
Погода в Киеве 20 марта будет облачной с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ближайшей ночью 0...+2 градуса, завтра днем +6...+8 градусов.
Напомним, во вторник, 19 марта, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.
Погода в Украине
- Винница+10°... +3°
- Днепр+14°... +1°
- Донецк+12°... +1°
- Житомир+10°... +3°
- Запорожье+14°... -1°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+10°... +4°
- Кировоград+14°... +1°
- Луганск+12°... -1°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+9°... -1°
- Николаев+14°... 0°
- Одесса+13°... 0°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+16°... 0°
- Сумы+11°... +5°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+15°... +1°
- Херсон+14°... 0°
- Хмельницкий+9°... +2°
- Черкассы+13°... +5°
- Чернигов+10°... +3°
- Черновцы+9°... +3°