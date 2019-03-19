Жертвами тропического циклона "Идай" в Зимбабве стали 70 человек
Центр циклона "Идай" уже покинул Зимбабве.
В результате тропического циклона "Идай", который обрушился на Зимбабве 15 марта, погибли 70 человек.
Жертвами наводнения в Бразилии стали 12 человек
Сотни людей пропали без вести, передает Xinhua со ссылкой на правительство страны.
Из-за циклона пострадали восточные провинции Маникаленд, Масвинго и Восточный Машоналенд, где произошли оползни, прорыв плотин, были разрушены дороги и мосты, сотни домов были снесены наводнением.
По данным метеорологов, центр циклона "Идай" уже покинул Зимбабве и двинулся в сторону Малави с ослаблением активности.
Напомним, в результате наводнения в индонезийской провинции Папуа погибли 79 человек.
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