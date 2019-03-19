Жертвами тропического циклона "Идай" в Зимбабве стали 70 человек

12:02, 19 марта 2019
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Центр циклона "Идай" уже покинул Зимбабве.

Наводнение в Зимбабве / REUTERS
Наводнение в Зимбабве / REUTERS

В результате тропического циклона "Идай", который обрушился на Зимбабве 15 марта, погибли 70 человек.

Жертвами наводнения в Бразилии стали 12 человек

Сотни людей пропали без вести, передает Xinhua со ссылкой на правительство страны.

Из-за циклона пострадали восточные провинции Маникаленд, Масвинго и Восточный Машоналенд, где произошли оползни, прорыв плотин, были разрушены дороги и мосты, сотни домов были снесены наводнением.

По данным метеорологов, центр циклона "Идай" уже покинул Зимбабве и двинулся в сторону Малави с ослаблением активности. 

Напомним, в результате наводнения в индонезийской провинции Папуа погибли 79 человек.

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Теги: #наводнение#Зимбабве
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