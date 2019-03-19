Число жертв наводнения в Индонезии достигло 79 человек

43 человека пропали без вести.

Последствия наводнения в Индонезии / REUTERS

В результате наводнения в индонезийской провинции Папуа погибли 79 человек.

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По состоянию на 18 марта, 79 человек погибли, 74 ранены, 43 пропали без вести, 4728 экстренно покинули свои дома, передает Синьхуа со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Больше всего от наводнения пострадал округ Джаяпура в провинции Папуа, где на 14 дней было введено чрезвычайное положение.

В спасательных операциях, помимо управления, принимают участие поисковые службы, военная полиция, Общество Красного Креста Индонезии и волонтерские организации, в район бедствия уже доставлена часть гуманитарных грузов, также туда направлено тяжелое оборудование для расчистки дорог.

Напомним, по меньшей мере 12 человек погибли в результате наводнения в бразильском городе Сан-Паулу.