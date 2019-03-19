Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Во вторник, 19 марта, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

Читайте также США накрыла мощная метель (видео)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 марта в связи с повышением температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 19 марта, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.