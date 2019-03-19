Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
Во вторник, 19 марта, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19 марта в связи с повышением температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 19 марта, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.
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