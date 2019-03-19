Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

09:41, 19 марта 2019
32
0

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Во вторник, 19 марта, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

США накрыла мощная метель (видео)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 марта в связи с повышением температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 19 марта, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Карпаты#лавина
Читайте также
Число жертв наводнения в Индонезии достигло 79 человек Число жертв наводнения в Индонезии достигло 79 человек
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9°
В Украине сегодня пройдут дожди, на юге температура до +17° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, на юге температура до +17° (карта)
Киевлян предупреждают о штормовом ветре Киевлян предупреждают о штормовом ветре
Погода в Украине на неделю: резкое потепление сменится холодом с дождями (карта) Погода в Украине на неделю: резкое потепление сменится холодом с дождями (карта)
В Киеве сегодня ясно, днем температура до +15° В Киеве сегодня ясно, днем температура до +15°

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
50 %
763 мм
2.5 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять