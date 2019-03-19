В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9°

Вечером в столице до +7°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +9°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 марта, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.

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