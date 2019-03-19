В Украине сегодня пройдут дожди, на юге температура до +17° (карта)
Прохладнее всего сегодня будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 марта, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.
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На востоке без осадков, температура до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +17°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +10°.
В северных областях ливни. Температура до +11°. В центре местами пройдут дожди, температура до +15°.
Согласно народному прогнозу, 19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +2°
- Днепр+14°... +1°
- Донецк+12°... +1°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+13°... -1°
- Ивано-Франковск+10°... +2°
- Киев+9°... +3°
- Кировоград+14°... +4°
- Луганск+13°... -1°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+13°... +2°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+16°... +1°
- Сумы+12°... +4°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+13°... +2°
- Херсон+14°... +1°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+12°... +4°
- Чернигов+8°... +2°
- Черновцы+11°... +3°
Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:53 %
Давление:764 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:15
Закат19:20
Видимость:16 км
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