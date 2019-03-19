В Украине сегодня пройдут дожди, на юге температура до +17° (карта)

Прохладнее всего сегодня будет в западных областях.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 марта, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.

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На востоке без осадков, температура до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +17°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +10°.

В северных областях ливни. Температура до +11°. В центре местами пройдут дожди, температура до +15°.

Прогноз на 19 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

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