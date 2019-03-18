В Киеве завтра пройдет ливень, температура до +9°
В столице 19 марта снова похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 марта, в Киеве пройдет ливень, температура до +9°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +3°. Ветер южный и юго-западный, до 4,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:04, а зайдет в 18:08.
Как сообщал УНИАН, 19 марта в Украине местами пройдут дожди, на западе днем температура до +13°.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +5°
- Днепр+12°... +1°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+18°... +6°
- Запорожье+13°... 0°
- Ивано-Франковск+16°... +2°
- Киев+17°... +5°
- Кировоград+15°... +2°
- Луганск+10°... -1°
- Луцк+13°... +3°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+12°... +5°
- Полтава+12°... +2°
- Ровно+13°... +3°
- Симферополь+14°... +3°
- Сумы+9°... +3°
- Тернополь+14°... +3°
- Харьков+13°... +1°
- Херсон+15°... +1°
- Хмельницкий+17°... +4°
- Черкассы+15°... +3°
- Чернигов+16°... +5°
- Черновцы+21°... +5°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+4 °
Влажность:51 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:20 %
Восход:07:16
Закат19:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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