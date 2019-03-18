В Киеве завтра пройдет ливень, температура до +9°

В столице 19 марта снова похолодает.

В столице завтра будет идти дождь / twitter.com/gajaysfan96bt

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 марта, в Киеве пройдет ливень, температура до +9°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +3°. Ветер южный и юго-западный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:04, а зайдет в 18:08.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Украине местами пройдут дожди, на западе днем температура до +13°.

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