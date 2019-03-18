Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

На западе, север и в центре местами пройдут дожди.

Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 марта в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +14°.

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На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +13°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +3°, днем до +14°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +13°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +12°. В центре также дожди, температура ночью до +4°, днем до +12°.

Согласно народному прогнозу, 19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

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