"Солнечная, но прохладная": народный синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна
Весна 2019 года будет не очень теплой, утверждает народный синоптик.
Настоящее весеннее тепло придет в Украину только в конце марта, а сама весна 2019 года будет не очень теплой.
Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач, пишет "Народная Правда".
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«Эта весна… очень интересная, не сказать, что «зимняя», но, я сказал бы, туговата. Она солнечная, но прохладная. Тепло будет набираться очень понемногу, но уже в конце этого месяца будет что-то, похожее на настоящую весну», - считает он.
«В этом году такая вот весна, то есть теплые дни будут, но короткими периодами, будут чередоваться с холодами», - добавил синоптик.
Как сообщал УНИАН, резкое потепление в Украине сменится холодом с дождями.
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