Радоваться теплу будем недолго: синоптик дала свежий прогноз по Украине
19 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди.
В ближайшие дни в Украину придет атмосферный фронт, который принесет с собой похолодание и осадки в виде дождей.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Сегодня даже и не думайте сидеть целый день в помещении - хотя бы на часок надо выбраться на водух. Так тепло, как сегодня, завтра уже не будет", - говорится в сообщении.
Погода в Украине на неделю: резкое потепление сменится холодом с дождями (карта)
19 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди вдоль полосы Винницкая-Киевская-Житомирская-Черниговская области, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях Украины.
За этой условной линией, по словам синоптика, существенные осадки не предусматриваются. Теплее во вторник ожидается на Востоке, Юге и во многих центральных областях.
В Киеве 19 марта ожидается похолодание до +8 +10 градусов, пройдет дождь.
"И до конца недели в столице сегодняшних роскошных градусов не будет. Неудивительно, ведь это практически апрельские значения температуры воздуха. Поэтому сегодня купаемся в апрельском тепле, как в отпуске на море, а завтра возвращаемся домой, в март", - подытожила Диденко.
Как сообщала Погода.УНИАН, в понедельник в Украине будет рекордно теплая погода.
Погода в Украине
- Винница+18°... +5°
- Днепр+12°... +1°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+18°... +6°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+16°... +2°
- Киев+17°... +5°
- Кировоград+15°... +2°
- Луганск+10°... -1°
- Луцк+13°... +3°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+15°... +3°
- Одесса+12°... +5°
- Полтава+12°... +2°
- Ровно+13°... +3°
- Симферополь+14°... +3°
- Сумы+9°... +3°
- Тернополь+14°... +3°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+15°... +1°
- Хмельницкий+17°... +4°
- Черкассы+15°... +3°
- Чернигов+16°... +5°
- Черновцы+16°... +4°