Радоваться теплу будем недолго: синоптик дала свежий прогноз по Украине

14:23, 18 марта 2019
430
0

19 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

Так тепло, как сегодня, завтра уже не будет / rewalls.com
Так тепло, как сегодня, завтра уже не будет / rewalls.com

В ближайшие дни в Украину придет атмосферный фронт, который принесет с собой похолодание и осадки в виде дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня даже и не думайте сидеть целый день в помещении - хотя бы на часок надо выбраться на водух. Так тепло, как сегодня, завтра уже не будет", - говорится в сообщении.

Погода в Украине на неделю: резкое потепление сменится холодом с дождями (карта)

19 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди вдоль полосы Винницкая-Киевская-Житомирская-Черниговская области, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях Украины.

За этой условной линией, по словам синоптика, существенные осадки не предусматриваются. Теплее во вторник ожидается на Востоке, Юге и во многих центральных областях.

В Киеве 19 марта ожидается похолодание до +8 +10 градусов, пройдет дождь.

"И до конца недели в столице сегодняшних роскошных градусов не будет. Неудивительно, ведь это практически апрельские значения температуры воздуха. Поэтому сегодня купаемся в апрельском тепле, как в отпуске на море, а завтра возвращаемся домой, в март", - подытожила Диденко.

Как сообщала Погода.УНИАН, в понедельник в Украине будет рекордно теплая погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#прогноз
Читайте также
Киевлян предупреждают о штормовом ветре Киевлян предупреждают о штормовом ветре
Погода в Украине на неделю: резкое потепление сменится холодом с дождями (карта) Погода в Украине на неделю: резкое потепление сменится холодом с дождями (карта)
Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
Разрушительное наводнение в Индонезии унесло жизни 58 человек (фоторепортаж) Разрушительное наводнение в Индонезии унесло жизни 58 человек (фоторепортаж)
В результате паводка и оползней в Индонезии погибли десятки человек В результате паводка и оползней в Индонезии погибли десятки человек
Ночью в Украине ожидаются сильные порывы ветра, на Закарпатье значительная лавинная опасность Ночью в Украине ожидаются сильные порывы ветра, на Закарпатье значительная лавинная опасность
Прогноз погоды на 17 марта: дождь, снег, сильный ветер и до +17 (карта) Прогноз погоды на 17 марта: дождь, снег, сильный ветер и до +17 (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
51 %
760 мм
3.5 м/с
20 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять