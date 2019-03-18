Киевлян предупреждают о штормовом ветре

До конца суток ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

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В Киеве до конца суток ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«До конца суток 18 марта в столице порывы ветра 15-18 м/с (1-й уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Как сообщала Погода.УНИАН, в понедельник в Украине будет рекордно теплая погода.