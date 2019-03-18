Погода в Украине на неделю: резкое потепление сменится холодом с дождями (карта)

12:00, 18 марта 2019
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В понедельник в Украине будет рекордно теплая погода.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, после резкого потепления в понедельник со вторника в Украине снова начнется похолодание.

В понедельник в Украине будет преимущественно солнечно и без осадков. На западе до +22°, в остальных регионах до +9°...+15°.

Прогноз на 18 марта / УНИАН
Прогноз на 18 марта / УНИАН

Во вторник в Украине похолодает, на западе и в центре пройдут дожди. Температура днем от +8° до +14°.

Прогноз на 19 марта / УНИАН
Прогноз на 19 марта / УНИАН

Погода на среду: 20 марта, дожди пройдут в восточных регионах. Самая теплая погода будет на юге и востоке - до +14°. В остальных регионах до +8°...+12°.

Прогноз на 20 марта / УНИАН
  Прогноз на 20 марта / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут осадки. Ночью по стране температура -5°…+5°, днем на западе до +12°.

Прогноз на 21 марта / УНИАН
  Прогноз на 21 марта / УНИАН

В пятницу в большинстве регионов пройдут дожди. Днем на западеи юге до +13°, в остальных регионах до +11°.

Прогноз на 22 марта / УНИАН
  Прогноз на 22 марта / УНИАН

16 марта будет солнечная, сухая погода. 17 марта в Украине местами ожидаются осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -1°, на остальной территории +1°…+4°. Днем температура по стране +3°...+16°. В воскресенье ночью на востоке температура до +1°, днем в Украине от +7° до +14°.

Прогноз на 23 марта / УНИАН
  Прогноз на 23 марта / УНИАН
Прогноз на 24 марта / УНИАН
  Прогноз на 24 марта / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.

Разрушительное наводнение в Индонезии унесло жизни 58 человек (фоторепортаж)

19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья — к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное — к усилению ветра.

21 марта. Как известно, лучшие вестники - петухи. Если петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.

22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

23 марта. Двадцать третьего марта признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.

24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#прогноз
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