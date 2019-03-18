Погода в Украине на неделю: резкое потепление сменится холодом с дождями (карта)
В понедельник в Украине будет рекордно теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, после резкого потепления в понедельник со вторника в Украине снова начнется похолодание.
В понедельник в Украине будет преимущественно солнечно и без осадков. На западе до +22°, в остальных регионах до +9°...+15°.
Во вторник в Украине похолодает, на западе и в центре пройдут дожди. Температура днем от +8° до +14°.
Погода на среду: 20 марта, дожди пройдут в восточных регионах. Самая теплая погода будет на юге и востоке - до +14°. В остальных регионах до +8°...+12°.
В четверг в Украине местами пройдут осадки. Ночью по стране температура -5°…+5°, днем на западе до +12°.
В пятницу в большинстве регионов пройдут дожди. Днем на западеи юге до +13°, в остальных регионах до +11°.
16 марта будет солнечная, сухая погода. 17 марта в Украине местами ожидаются осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -1°, на остальной территории +1°…+4°. Днем температура по стране +3°...+16°. В воскресенье ночью на востоке температура до +1°, днем в Украине от +7° до +14°.
Народный прогноз погоды в Украине
18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.
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19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.
20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья — к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное — к усилению ветра.
21 марта. Как известно, лучшие вестники - петухи. Если петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.
22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.
23 марта. Двадцать третьего марта признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.
24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +4°
- Днепр+12°... +1°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+17°... +6°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+17°... +2°
- Киев+15°... +5°
- Кировоград+14°... +2°
- Луганск+11°... -1°
- Луцк+13°... +3°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+15°... +5°
- Полтава+11°... +2°
- Ровно+13°... +3°
- Симферополь+14°... +3°
- Сумы+9°... +3°
- Тернополь+14°... +3°
- Харьков+10°... +2°
- Херсон+15°... +1°
- Хмельницкий+17°... +4°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+21°... +5°