Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
Сход лавин ожидается в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Сегодня в Украине значительно потеплеет, температура до +22° (карта)
Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью, 18 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).
Как сообщала Погода.УНИАН, в Чернигове и области в этом году не ожидают большого половодья.
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