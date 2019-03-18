Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

Сход лавин ожидается в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью, 18 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

Как сообщала Погода.УНИАН, в Чернигове и области в этом году не ожидают большого половодья.