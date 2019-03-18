Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

10:22, 18 марта 2019
9
0

Сход лавин ожидается в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Сегодня в Украине значительно потеплеет, температура до +22° (карта)

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью, 18 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

Как сообщала Погода.УНИАН, в Чернигове и области в этом году не ожидают большого половодья.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#лавина
Читайте также
Разрушительное наводнение в Индонезии унесло жизни 58 человек (фоторепортаж) Разрушительное наводнение в Индонезии унесло жизни 58 человек (фоторепортаж)
В Киеве сегодня ясно, днем температура до +15° В Киеве сегодня ясно, днем температура до +15°
В Чернигове и области в этом году не ожидают большого половодья В Чернигове и области в этом году не ожидают большого половодья
Прогноз погоды на 17 марта: дождь, снег, сильный ветер и до +17 (карта) Прогноз погоды на 17 марта: дождь, снег, сильный ветер и до +17 (карта)
Дожди и сильный ветер: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине (карта) Дожди и сильный ветер: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине (карта)
Спасатели предупреждают о повышении уровней воды в реках в эти выходные Спасатели предупреждают о повышении уровней воды в реках в эти выходные
"Взрывной циклон" на юге США опрокинул дом на машину и перевернул самолеты (фото, видео) "Взрывной циклон" на юге США опрокинул дом на машину и перевернул самолеты (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
51 %
758 мм
3.5 м/с
20 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять