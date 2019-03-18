Разрушительное наводнение в Индонезии унесло жизни 58 человек (фоторепортаж)

09:30, 18 марта 2019
60
0

Проливные дожди, охватившие восточные провинции Индонезии в минувшие выходные, привели к разрушению дорог и мостов, повреждению сотен жилых зданий.

Индонезия / REUTERS
Индонезия / REUTERS

Власти Индонезии подтвердили гибель 58 человек и госпитализацию 74, во время разрушительного наводнения в стране. Среди погибших было трое детей.

Проливные дожди, охватившие восточные провинции Индонезии в минувшие выходные, привели к разрушению дорог и мостов, повреждению сотен жилых зданий, пишет "Метеопрог".

Первые наводнения зафиксированы в регионе Папуа в субботу ночью.

Сегодня в Украине значительно потеплеет, температура до +22° (карта)

По словам официального представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо, количество жертв будет расти. «Мы до сих пор не достигли многих пострадавших районов, погода затрудняет и замедляет спасательные работы. Мы поражены количеством травм. Провинция не справится с этим в одиночку», - отметил Нугрохо.

Основной удар стихии пришелся на район Сентани, где в минувшее воскресенье после оползня их берегов вышла река.

Как сообщала Погода. УНИАН, тропический циклон в Зимбабве унес жизни уже 65 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Индонезия
Читайте также
Сегодня в Украине значительно потеплеет, температура до +22° (карта) Сегодня в Украине значительно потеплеет, температура до +22° (карта)
Тропический циклон в Зимбабве унес жизни уже 65 человек Тропический циклон в Зимбабве унес жизни уже 65 человек
Прогноз погоды на 17 марта: дождь, снег, сильный ветер и до +17 (карта) Прогноз погоды на 17 марта: дождь, снег, сильный ветер и до +17 (карта)
Дожди и сильный ветер: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине (карта) Дожди и сильный ветер: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине (карта)
Синоптики объявили на завтра в Украине штормовое предупреждение Синоптики объявили на завтра в Украине штормовое предупреждение
Будьте готовы: в Киеве в субботу ожидается штормовой ветер Будьте готовы: в Киеве в субботу ожидается штормовой ветер
"Взрывной циклон" на юге США опрокинул дом на машину и перевернул самолеты (фото, видео) "Взрывной циклон" на юге США опрокинул дом на машину и перевернул самолеты (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
51 %
758 мм
3.5 м/с
20 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять