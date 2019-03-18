Разрушительное наводнение в Индонезии унесло жизни 58 человек (фоторепортаж)
Проливные дожди, охватившие восточные провинции Индонезии в минувшие выходные, привели к разрушению дорог и мостов, повреждению сотен жилых зданий.
Власти Индонезии подтвердили гибель 58 человек и госпитализацию 74, во время разрушительного наводнения в стране. Среди погибших было трое детей.
Проливные дожди, охватившие восточные провинции Индонезии в минувшие выходные, привели к разрушению дорог и мостов, повреждению сотен жилых зданий, пишет "Метеопрог".
Первые наводнения зафиксированы в регионе Папуа в субботу ночью.
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По словам официального представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо, количество жертв будет расти. «Мы до сих пор не достигли многих пострадавших районов, погода затрудняет и замедляет спасательные работы. Мы поражены количеством травм. Провинция не справится с этим в одиночку», - отметил Нугрохо.
Основной удар стихии пришелся на район Сентани, где в минувшее воскресенье после оползня их берегов вышла река.
Как сообщала Погода. УНИАН, тропический циклон в Зимбабве унес жизни уже 65 человек.
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