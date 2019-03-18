В Киеве сегодня ясно, днем температура до +15°

08:30, 18 марта 2019
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В столице сегодня будет солнечно.

Солнце в столице взошло в 06:06/ elektraua.livejournal.com
Солнце в столице взошло в 06:06/ elektraua.livejournal.com

Согласно данным Погода УНИАН, 18 марта в Киеве ожидается солнечная погода, днем температура до +15°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +15°, вечером - до +6°. Ветер юго-восточный, до 7,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:06, а зайдет в 18:06.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 марта, в Украине без осадков, на западе температура до +22°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#прогноз погоды
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