В Киеве сегодня ясно, днем температура до +15°
В столице сегодня будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 марта в Киеве ожидается солнечная погода, днем температура до +15°.
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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +15°, вечером - до +6°. Ветер юго-восточный, до 7,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:06, а зайдет в 18:06.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 марта, в Украине без осадков, на западе температура до +22°.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +5°
- Днепр+13°... +1°
- Донецк+10°... 0°
- Житомир+16°... +5°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+18°... +3°
- Киев+15°... +6°
- Кировоград+14°... +1°
- Луганск+9°... 0°
- Луцк+11°... +3°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+14°... +5°
- Полтава+11°... +2°
- Ровно+13°... +3°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+10°... +3°
- Тернополь+15°... +3°
- Харьков+11°... +2°
- Херсон+15°... +1°
- Хмельницкий+18°... +4°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+22°... +5°
Виргиния, США
0 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:51 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:20 %
Восход:07:16
Закат19:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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