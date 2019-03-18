Сегодня в Украине значительно потеплеет, температура до +22° (карта)
Теплее всего сегодня будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 марта, в Украине придет значительное потепление, на западе температура до +22°.
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На востоке пасмурно, температура днем до +11°. Жителям южных регионов синоптики обещают ясную погоду. Температура до +15°.
На западе Украины солнечно. Температура до +22°.
В северных областях пасмурно, температура до +13°. В центре ясно, температура до +15°.
Согласно народному прогнозу, 18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +5°
- Днепр+13°... +1°
- Донецк+10°... 0°
- Житомир+16°... +5°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+18°... +3°
- Киев+15°... +6°
- Кировоград+14°... +1°
- Луганск+9°... 0°
- Луцк+11°... +3°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+14°... +5°
- Полтава+11°... +2°
- Ровно+13°... +3°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+10°... +3°
- Тернополь+15°... +3°
- Харьков+11°... +2°
- Херсон+15°... +1°
- Хмельницкий+18°... +4°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+22°... +5°
Виргиния, США
0 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:51 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:20 %
Восход:07:16
Закат19:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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