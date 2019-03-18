Сегодня в Украине значительно потеплеет, температура до +22° (карта)

08:11, 18 марта 2019
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Теплее всего сегодня будет на западе.

На западе Украины солнечно / фото УНИАН
На западе Украины солнечно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 марта, в Украине придет значительное потепление, на западе температура до +22°.

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На востоке пасмурно, температура днем до +11°. Жителям южных регионов синоптики обещают ясную погоду. Температура до +15°. 

На западе Украины солнечно. Температура до +22°.

В северных областях пасмурно, температура до +13°. В центре ясно, температура до +15°.

Прогноз погоды на 18 марта / УНИАН
  Прогноз погоды на 18 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.

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Теги: #погода#прогноз
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