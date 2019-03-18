Тропический циклон в Зимбабве унес жизни уже 65 человек

Количество жертв постоянно растет.

На Зимбабве обрушился тропический циклон Идай / фото zbc.co.zw

Вследствие продолжительных дождей от тропического циклона Идай в Зимбабве погибли уже 65 человек.

Об этом сообщает местное издание ZBC News.

Отмечается, что циклон больше всего ударил по регионам Чипинге и Чиманимани и угрожает жизням тысяч человек, которым срочно требуется эвакуация.

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Вместе с тем, стихия снесла уже пять больших мостов, что значительно затрудняет доступ спасателей в пострадавшие регионы. В правительстве уверяют, что развернули огромное количество пунктов для помощи людям, в частности для доставки им необходимых продуктов и воды.

Напомним, в феврале в США пришел полярный циклон, который принес в страну сильные морозы. Из-за обморожения погибли по меньшей мере 20 человек.