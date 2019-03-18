Тропический циклон в Зимбабве унес жизни уже 65 человек
Количество жертв постоянно растет.
Вследствие продолжительных дождей от тропического циклона Идай в Зимбабве погибли уже 65 человек.
Об этом сообщает местное издание ZBC News.
Отмечается, что циклон больше всего ударил по регионам Чипинге и Чиманимани и угрожает жизням тысяч человек, которым срочно требуется эвакуация.
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Вместе с тем, стихия снесла уже пять больших мостов, что значительно затрудняет доступ спасателей в пострадавшие регионы. В правительстве уверяют, что развернули огромное количество пунктов для помощи людям, в частности для доставки им необходимых продуктов и воды.
Напомним, в феврале в США пришел полярный циклон, который принес в страну сильные морозы. Из-за обморожения погибли по меньшей мере 20 человек.
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