В Чернигове и области в этом году не ожидают большого половодья
Процесс таяния снега уже, в основном, прошел, и половодья в малых реках уже сформировались.
Весеннее половодье на реках в пределах Чернигова этого года ожидается незначительным.
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Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, ссылаясь на отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Черниговского горсовета.
Согласно информации, на реке Десна выход воды на поймы в пределах города начинается с отметки 681-700 см над "0" поста. Подтопления пляжа "Золотой берег" начинается с подъема воды выше 555 см над "0" поста. В то же время этого года метеорологами прогнозируется максимальный уровень воды в Десне на этом участке 360-400 см над "0" поста. Период, когда ожидается максимальное повышение уровня воды – с 25 апреля по 5 мая. На середину марта фактический уровень воды в Десне на территории Чернигова был 271 см над "0" поста. Год назад в это время он был 379 см над "0" поста, а максимальный прошлогодний уровень деснянской воды зафиксировали 13 мая – 573 см над "0" поста.
Как отметил начальник Черниговского областного центра по гидрометеорологии Руслан Овсеенко, на территории Черниговской области в этом году процесс таяния снега уже, в основном, прошел, и половодья в малых реках уже сформировались.
"Как мы все видели, процессы таяния снега в этом году были вялыми, земля успевала оттаять и вода просачивалась в почву. Поэтому на малых реках, в частности, и на Стрижне в Чернигове подъема воды, в результате таяния снега в этом году больше не ожидается", - прокомментировал специалист.
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