В результате паводка и оползней в Индонезии погибли десятки человек

Согласно воскресному сообщению экстренных служб, в деревнях в провинции Папуа погибли не менее 50 человек, а еще 59 пострадали.

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В Индонезии внезапный паводок и оползни, вызванные проливными дождями, привели к десяткам человеческих жертв.

Как сообщает Deutsche Welle, согласно воскресному сообщению экстренных служб, в деревнях в провинции Папуа погибли не менее 50 человек, а еще 59 пострадали.

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Сотни домов частично затоплены, заявил представитель Национального управления по стихийным бедствиям. По его словам, во многие пострадавшие районы пока не удалось добраться, поэтому, возможно, известно еще не обо всех жертвах и их число может увеличиться.

Разрушенные стихией дороги и мосты затрудняют спасательную операцию. Администрация провинции на две недели ввела режим чрезвычайного положения. Во временные убежища эвакуируют более 4 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в результате схода оползня в округе Богор индонезийской провинции Западная Ява.