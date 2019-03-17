Ночью в Украине ожидаются сильные порывы ветра, на Закарпатье значительная лавинная опасность
В ГСЧС также предупреждают о значительной лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, ночью 17 марта в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Прогноз погоды на 17 марта: дождь, снег, сильный ветер и до +17 (карта)
В Киеве и Киевской области ночью 17 марта порывы ветра также 15-20 м/с.
Кроме того, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о значительной лавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
По прогнозу синоптиков, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 17 марта в высокогорье Закарпатской области, 17-18 марта в высокогорье Ивано-Франковской области.
Погода в Украине
- Винница+8°... +3°
- Днепр+8°... 0°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+11°... +3°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+16°... +1°
- Киев+9°... +3°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+8°... 0°
- Луцк+13°... +5°
- Львов+14°... +6°
- Николаев+11°... +3°
- Одесса+13°... +4°
- Полтава+7°... 0°
- Ровно+11°... +4°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+13°... +2°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+11°... +2°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+7°... +2°
- Черновцы+16°... +3°