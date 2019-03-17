Ночью в Украине ожидаются сильные порывы ветра, на Закарпатье значительная лавинная опасность

11:53, 17 марта 2019
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В ГСЧС также предупреждают о значительной лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области.

Reuters
Reuters

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, ночью 17 марта в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 17 марта: дождь, снег, сильный ветер и до +17 (карта)

В Киеве и Киевской области ночью 17 марта порывы ветра также 15-20 м/с.

Кроме того, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о значительной лавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

По прогнозу синоптиков, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 17 марта в высокогорье Закарпатской области, 17-18 марта в высокогорье Ивано-Франковской области.

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Теги: #погода#ветер#лавинная опасность
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