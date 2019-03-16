Прогноз погоды на 17 марта: дождь, снег, сильный ветер и до +17 (карта)
Порывы ветра местами будут достигать скорости в 15-20 метров в секунду.
Погода в Украине в воскресенье, 17 марта, будет несколько коварной. Дождь будет идти лишь в нескольких регионах, но перепады температуры от 0 до 17 градусов негативно влияют на состояние сосудов. Также все еще будет нести опасность сильный порывистый ветер.
Дожди и сильный ветер: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине (карта)
В восточных областях, Приазовье, в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Но на остальной территории – без осадков. Порывы ветра местами будут достигать скорости в 15-20 метров в секунду.
Температура ночью составит 0...+5 градусов тепла, а днем – +6...+11. Впрочем, в Карпатском регионе и в Одесской области даже до 17 градусов, при этом в горных районах может быть мороз. Такие колебания атмосферного давления и температуры воздуха могут негативно влиять на сосуды.
Прогноз погоды на воскресенье, 17 марта, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +8...+10
Винница – +7...+9
Одесса – +13...+15
Николаев – +10...+12
Херсон – +8...+10
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +7...+9
Сумы- + 5... + 7
Полтава – +6...+7
Днепр – +6...+7
Запорожье – +7...+9
Донецк – +6...+8
Луганск – +7...+9
Харьков – +5...+7
Киев – +8...+10
"В субботу, 16 марта, дождливо, но уже в воскресенье "попустит и потеплеет", – уверяет украинский синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
- Винница+8°... +2°
- Днепр+11°... +2°
- Донецк+6°... 0°
- Житомир+6°... +3°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+10°... 0°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+11°... +1°
- Луганск+6°... -1°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+8°... +1°
- Николаев+11°... +2°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+10°... +1°
- Ровно+7°... -1°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+5°... +2°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+9°... +2°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+9°... -1°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+5°... +2°
- Черновцы+12°... +3°