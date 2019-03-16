Прогноз погоды на 17 марта: дождь, снег, сильный ветер и до +17 (карта)

Порывы ветра местами будут достигать скорости в 15-20 метров в секунду.

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Погода в Украине в воскресенье, 17 марта, будет несколько коварной. Дождь будет идти лишь в нескольких регионах, но перепады температуры от 0 до 17 градусов негативно влияют на состояние сосудов. Также все еще будет нести опасность сильный порывистый ветер.

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В восточных областях, Приазовье, в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Но на остальной территории – без осадков. Порывы ветра местами будут достигать скорости в 15-20 метров в секунду.

Температура ночью составит 0...+5 градусов тепла, а днем – +6...+11. Впрочем, в Карпатском регионе и в Одесской области даже до 17 градусов, при этом в горных районах может быть мороз. Такие колебания атмосферного давления и температуры воздуха могут негативно влиять на сосуды.

Прогноз погоды на воскресенье, 17 марта, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +8...+10

Винница – +7...+9

Одесса – +13...+15

Николаев – +10...+12

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +7...+9

Сумы- + 5... + 7

Полтава – +6...+7

Днепр – +6...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +6...+8

Луганск – +7...+9

Харьков – +5...+7

Киев – +8...+10

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 17 марта

"В субботу, 16 марта, дождливо, но уже в воскресенье "попустит и потеплеет", – уверяет украинский синоптик Наталья Диденко.