Дожди и сильный ветер: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине (карта)
На Закарпатье и в Карпатах возможен мокрый снег.
На сегодня синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. По всей Украине пройдут дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
Синоптики объявили штормовое предупреждение и І уровень опасности (желтый) в связи с порывами ветра.
Спасатели предупреждают о повышении уровней воды в реках в эти выходные
"Днем 16 марта и ночью 17 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с, днем 16 марта в западных областях местами 25-28 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Максимально днем температура поднимется до 13º тепла на юге страны. Ночью столбики термометров опустятся до -1º.
Во всех регионах Украины пройдут дожди. На Закарпатье и в Карпатах возможен мокрый снег.
Также синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатских горах.
"В связи с осадками, метелями и последующей оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень): 16-17 марта на высокогорье Закарпатской, 16-18 марта на высокогорье Ивано-Франковской областей", - сообщили в Гидрометцентре.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+8°... +2°
- Днепр+12°... +2°
- Донецк+8°... +1°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+11°... -1°
- Киев+7°... +2°
- Кировоград+10°... +2°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... +2°
- Николаев+11°... +3°
- Одесса+13°... +2°
- Полтава+9°... +2°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+10°... +2°
- Сумы+8°... +2°
- Тернополь+9°... 0°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+8°... +2°
- Чернигов+6°... +2°
- Черновцы+11°... +3°