Дожди и сильный ветер: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине (карта)

На Закарпатье и в Карпатах возможен мокрый снег.

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На сегодня синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. По всей Украине пройдут дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Синоптики объявили штормовое предупреждение и І уровень опасности (желтый) в связи с порывами ветра.

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"Днем 16 марта и ночью 17 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с, днем 16 марта в западных областях местами 25-28 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Максимально днем температура поднимется до 13º тепла на юге страны. Ночью столбики термометров опустятся до -1º.

Во всех регионах Украины пройдут дожди. На Закарпатье и в Карпатах возможен мокрый снег.

Также синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатских горах.

"В связи с осадками, метелями и последующей оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень): 16-17 марта на высокогорье Закарпатской, 16-18 марта на высокогорье Ивано-Франковской областей", - сообщили в Гидрометцентре.

карта Гидрометцентра

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