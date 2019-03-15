Синоптики объявили на завтра в Украине штормовое предупреждение

19:58, 15 марта 2019
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Во всех регионах Украины ожидается І уровень опасности (желтый).

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за сильных порывов ветра в Украине 16 и ночью 17 марта объявлено штормовое предупреждение.

Будьте готовы: в Киеве в субботу ожидается штормовой ветер

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.

"В течение суток 16 марта и ночью 17 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с, днем 16 марта в западных областях местами 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные осадки: дождь и мокрый снег.

Во всех регионах Украины ожидается І уровень опасности (желтый).

карта Укргидрометцентра
карта Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, в ГСЧС также отметили, что 16-17 марта в реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды (над уровнями по состоянию на 08:00 15 марта): в верховьях Тисы и ее притоках на 0,3-1,0 м; на участке Тисы Большой Бычков-Вилок и в нижних течениях Боржавы — на 1,0-1,5 м в пределах русла, без негативных последствий.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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