Синоптики объявили на завтра в Украине штормовое предупреждение
Во всех регионах Украины ожидается І уровень опасности (желтый).
Из-за сильных порывов ветра в Украине 16 и ночью 17 марта объявлено штормовое предупреждение.
Будьте готовы: в Киеве в субботу ожидается штормовой ветер
Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.
"В течение суток 16 марта и ночью 17 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с, днем 16 марта в западных областях местами 25-28 м/с", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, на Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные осадки: дождь и мокрый снег.
Во всех регионах Украины ожидается І уровень опасности (желтый).
Как сообщал УНИАН, в ГСЧС также отметили, что 16-17 марта в реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды (над уровнями по состоянию на 08:00 15 марта): в верховьях Тисы и ее притоках на 0,3-1,0 м; на участке Тисы Большой Бычков-Вилок и в нижних течениях Боржавы — на 1,0-1,5 м в пределах русла, без негативных последствий.
Погода в Украине
- Винница+9°... +1°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+4°... 0°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+8°... +1°
- Кировоград+7°... 0°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+10°... +1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+7°... +2°
- Симферополь+10°... -2°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+8°... +1°
- Черновцы+12°... +2°