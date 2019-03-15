Будьте готовы: в Киеве в субботу ожидается штормовой ветер

Синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

Reuters

В Киеве в субботу, 16 марта, ночью ожидается 0-2° тепла, днем 6-8 ° тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Завтра днем и ночью 17 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В целом в субботу в Киеве облачно с прояснениями, днем дождь.

Как сообщала Погода. УНИАН, в Украине в эти выходные будет пасмурно и дождливо.