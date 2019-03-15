Будьте готовы: в Киеве в субботу ожидается штормовой ветер
Синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.
В Киеве в субботу, 16 марта, ночью ожидается 0-2° тепла, днем 6-8 ° тепла.
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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Завтра днем и ночью 17 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
В целом в субботу в Киеве облачно с прояснениями, днем дождь.
Как сообщала Погода. УНИАН, в Украине в эти выходные будет пасмурно и дождливо.
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Погода в Украине
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- Днепр+6°... 0°
- Донецк+4°... 0°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+8°... +1°
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- Луганск+2°... 0°
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- Полтава+3°... -1°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+10°... -2°
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- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+8°... +1°
- Черновцы+13°... +2°
Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:59 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.8 м/с
Вероятность осадков:28 %
Восход:07:21
Закат19:16
Видимость:16 км
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