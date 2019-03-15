Спасатели предупреждают о повышении уровней воды в реках в эти выходные

15:20, 15 марта 2019
24
0

16-17 марта в реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.

УНИАН
УНИАН

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровней воды в реках Украины.

"Взрывной циклон" на юге США опрокинул дом на машину и перевернул самолеты (фото, видео)

Так, 16-17 марта в реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды (над уровнями по состоянию на 08:00 15 марта): в верховьях Тисы и ее притоках — на 0,3-1,0 м; на участке Тисы Большой Бычков-Вилок и в нижних течениях Боржавы — на 1,0-1,5 м в пределах русла, без негативных последствий.

Как сообщала Погода.УНИАН, спасатели предупреждают туристов о высокой лавинной опасности в Карпатах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#реки
Читайте также
Погода на выходные: в Украине будет пасмурно и дождливо (карта) Погода на выходные: в Украине будет пасмурно и дождливо (карта)
На выходных погода в Украине резко ухудшится из-за северного циклона - синоптик На выходных погода в Украине резко ухудшится из-за северного циклона - синоптик
Сегодня в Украине без осадков, температура до +12° (карта) Сегодня в Украине без осадков, температура до +12° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +9° В Киеве завтра без осадков, температура до +9°
Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз) Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
В России выпал снег с "блохами" (видео) В России выпал снег с "блохами" (видео)
Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
59 %
749 мм
6.8 м/с
28 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять