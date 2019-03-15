Спасатели предупреждают о повышении уровней воды в реках в эти выходные
16-17 марта в реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровней воды в реках Украины.
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Так, 16-17 марта в реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды (над уровнями по состоянию на 08:00 15 марта): в верховьях Тисы и ее притоках — на 0,3-1,0 м; на участке Тисы Большой Бычков-Вилок и в нижних течениях Боржавы — на 1,0-1,5 м в пределах русла, без негативных последствий.
Как сообщала Погода.УНИАН, спасатели предупреждают туристов о высокой лавинной опасности в Карпатах.
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