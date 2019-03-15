"Взрывной циклон" на юге США опрокинул дом на машину и перевернул самолеты (фото, видео)
В аэропорту Техаса ветром опрокинуло несколько частных самолётов. Небольшой дом завалился набок прямо на припаркованную рядом машину.
В результате «взрывного циклона» на юге США: В Нью-Мексико сошли с рельсов и рухнули с моста 22 вагона. По данным полиции, скорость ветра достигала 160 км/ч, или 44 м/с
В аэропорту Техаса ветром опрокинуло несколько частных самолётов. Небольшой дом завалился набок прямо на припаркованную рядом машину.
Также произошло множество ДТП, обрушений, а так же массовые перебои с электричеством.
Scary. A light pole barely missed crushing a high school soccer referee in Arkansas on Saturday. pic.twitter.com/KzQQC6InSD— Gordon Keith (@gordonkeith) March 12, 2019
Кроме того, есть жертвы и пострадавшие, например юный футболист и арбитр, на которых обрушился столб.
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