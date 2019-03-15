"Взрывной циклон" на юге США опрокинул дом на машину и перевернул самолеты (фото, видео)

13:52, 15 марта 2019
140
0

В аэропорту Техаса ветром опрокинуло несколько частных самолётов. Небольшой дом завалился набок прямо на припаркованную рядом машину.

В аэропорту Техаса ветром опрокинуло несколько частных самолётов / фото: полиция штата
В аэропорту Техаса ветром опрокинуло несколько частных самолётов / фото: полиция штата

В результате «взрывного циклона» на юге США: В Нью-Мексико сошли с рельсов и рухнули с моста 22 вагона. По данным полиции, скорость ветра достигала 160 км/ч, или 44 м/с

В аэропорту Техаса ветром опрокинуло несколько частных самолётов. Небольшой дом завалился набок прямо на припаркованную рядом машину.

Небольшой дом завалился набок прямо на припаркованную рядом машину / фото: полиция штата
Небольшой дом завалился набок прямо на припаркованную рядом машину / фото: полиция штата

Также произошло множество ДТП, обрушений, а так же массовые перебои с электричеством.

фото: полиция штата
фото: полиция штата

Кроме того, есть жертвы и пострадавшие, например юный футболист и арбитр, на которых обрушился столб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#США
Читайте также
Будьте готовы: в Киеве в субботу ожидается штормовой ветер Будьте готовы: в Киеве в субботу ожидается штормовой ветер
Погода на выходные: в Украине будет пасмурно и дождливо (карта) Погода на выходные: в Украине будет пасмурно и дождливо (карта)
Сегодня в Украине без осадков, температура до +12° (карта) Сегодня в Украине без осадков, температура до +12° (карта)
Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз) Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
В России выпал снег с "блохами" (видео) В России выпал снег с "блохами" (видео)
Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине
США накрыла мощная метель (видео) США накрыла мощная метель (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
59 %
750 мм
6.8 м/с
28 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять