"Взрывной циклон" на юге США опрокинул дом на машину и перевернул самолеты (фото, видео)

В аэропорту Техаса ветром опрокинуло несколько частных самолётов. Небольшой дом завалился набок прямо на припаркованную рядом машину.

В аэропорту Техаса ветром опрокинуло несколько частных самолётов / фото: полиция штата

В результате «взрывного циклона» на юге США: В Нью-Мексико сошли с рельсов и рухнули с моста 22 вагона. По данным полиции, скорость ветра достигала 160 км/ч, или 44 м/с

В аэропорту Техаса ветром опрокинуло несколько частных самолётов. Небольшой дом завалился набок прямо на припаркованную рядом машину.

Небольшой дом завалился набок прямо на припаркованную рядом машину / фото: полиция штата

Также произошло множество ДТП, обрушений, а так же массовые перебои с электричеством.

фото: полиция штата

фото: полиция штата Scary. A light pole barely missed crushing a high school soccer referee in Arkansas on Saturday. pic.twitter.com/KzQQC6InSD — Gordon Keith (@gordonkeith) March 12, 2019

Кроме того, есть жертвы и пострадавшие, например юный футболист и арбитр, на которых обрушился столб.