Спасатели предупреждают туристов о высокой лавинной опасности в Карпатах

13:24, 15 марта 2019
14
0

В Карпатах 15-18 марта ожидается лавинная опасность 3-го уровня.

Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах / фото: Ольга Броскова
Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах / фото: Ольга Броскова

В Карпатах 15-18 марта ожидается лавинная опасность 3-го уровня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На выходных погода в Украине резко ухудшится из-за северного циклона - синоптик

В связи с осадками, метелями и с дальнейшей оттепелью в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень): 15-17 апреля в высокогорье Закарпатской области; 16-18 марта в высокогорье Ивано-Франковской области.

Отметим, что при повышенной лавинной опасности (III степень, «оранжевый» уровень) снежный покров на крутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), но не уплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних и одиночных больших по размерам лавин и карнизов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Карпаты
Читайте также
"Взрывной циклон" на юге США опрокинул дом на машину и перевернул самолеты (фото, видео) "Взрывной циклон" на юге США опрокинул дом на машину и перевернул самолеты (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине будет пасмурно и дождливо (карта) Погода на выходные: в Украине будет пасмурно и дождливо (карта)
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°
Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз) Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Мощный торнадо в Германии разрушил десятки домов, пять человек пострадали (видео) Мощный торнадо в Германии разрушил десятки домов, пять человек пострадали (видео)
В России выпал снег с "блохами" (видео) В России выпал снег с "блохами" (видео)
Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
59 %
750 мм
6.8 м/с
28 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять