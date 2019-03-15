Спасатели предупреждают туристов о высокой лавинной опасности в Карпатах

В Карпатах 15-18 марта ожидается лавинная опасность 3-го уровня.

Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах / фото: Ольга Броскова

В Карпатах 15-18 марта ожидается лавинная опасность 3-го уровня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В связи с осадками, метелями и с дальнейшей оттепелью в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень): 15-17 апреля в высокогорье Закарпатской области; 16-18 марта в высокогорье Ивано-Франковской области.

Отметим, что при повышенной лавинной опасности (III степень, «оранжевый» уровень) снежный покров на крутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), но не уплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних и одиночных больших по размерам лавин и карнизов.