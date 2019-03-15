Погода на выходные: в Украине будет пасмурно и дождливо (карта)
В субботу по всей стране пройдут дожди, а в воскресенье погода улучшится.
В субботу в Украине ожидаются дожди и пасмурная погода. В воскресенье немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу дождь, температура воздуха ночью +2°, днем +7°. В воскресенье пасмурно, +2°...+9°.
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Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +6°, днем +14°. В воскресенье пасмурно, +2°…+8°.
В Луцке в субботу ночью +4°, днем +12°, без осадков. В воскресенье ночью +2°, днем +7°, переменная облачность.
В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +1°...+8°. В воскресенье до +9°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +3°, днем +14°. В воскресенье +1°...+9°, солнечно.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью 0°, днем +6°. В воскресенье -1°...+3°, без осадков.
В Днепре в субботу дождь, температура ночью +1°, днем +8°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха 0°...+6°.
В Симферополе завтра без осадков, +1°...+11°. В воскресенье 0°...+9°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +8°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье температура до +8°, ливень.
В Северодонецке завтра памсурно, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье 0°...+9°, дождь.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +3°. В воскресенье переменная облачность, ночью +5°, днем +1°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +10°. В воскресенье переменная облачность, ночью +5°, днем до +14°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +10°. В воскресенье температура до +15°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, +9°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +6° …+11°.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +1°
- Днепр+7°... -2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+8°... +1°
- Кировоград+8°... -1°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+11°... +1°
- Полтава+3°... -3°
- Ровно+7°... +2°
- Симферополь+10°... -2°
- Сумы+3°... -2°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+8°... +1°
- Черновцы+13°... +2°