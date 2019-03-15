Погода на выходные: в Украине будет пасмурно и дождливо (карта)

В субботу по всей стране пройдут дожди, а в воскресенье погода улучшится.

В субботу в Украине ожидаются дожди и пасмурная погода / фото УНИАН

В субботу в Украине ожидаются дожди и пасмурная погода. В воскресенье немного потеплеет.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу дождь, температура воздуха ночью +2°, днем +7°. В воскресенье пасмурно, +2°...+9°.

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Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +6°, днем +14°. В воскресенье пасмурно, +2°…+8°.

В Луцке в субботу ночью +4°, днем +12°, без осадков. В воскресенье ночью +2°, днем +7°, переменная облачность.

В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +1°...+8°. В воскресенье до +9°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +3°, днем +14°. В воскресенье +1°...+9°, солнечно.

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью 0°, днем +6°. В воскресенье -1°...+3°, без осадков.

Прогноз на 16 марта / УНИАН

Прогноз на 17 марта / УНИАН

В Днепре в субботу дождь, температура ночью +1°, днем +8°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха 0°...+6°.

В Симферополе завтра без осадков, +1°...+11°. В воскресенье 0°...+9°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +8°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье температура до +8°, ливень.

В Северодонецке завтра памсурно, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье 0°...+9°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +3°. В воскресенье переменная облачность, ночью +5°, днем +1°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +10°. В воскресенье переменная облачность, ночью +5°, днем до +14°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +10°. В воскресенье температура до +15°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, +9°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +6° …+11°.

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