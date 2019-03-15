На выходных погода в Украине резко ухудшится из-за северного циклона - синоптик

10:42, 15 марта 2019
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К субботе погода в Украине значительно ухудшится.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Дожди в пятницу наиболее вероятные в западных областях Украины и немного мокрого снега выпадет в Харьковской и Луганской областях. К субботе погода значительно ухудшится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Диденко, в пятницу в большей части Украины будет сухо и даже солнечно.

"Днем ​​ожидается +5…+12 градусов, на востоке еще будет холоднее, +1…+5 градусов", - сообщила синоптик.

Сегодня в Украине без осадков, температура до +12° (карта)

В Киеве 15 марта - сухо, солнечно и умеренно тепло, +8 градусов.

Диденко предупредила о северном циклоне, который осложнит погоду в Украине к субботе.

"Внимание! В субботу, 16 марта, северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды - дожди и сильный ветер. Лишь восточные области воздержатся от осадков и штормового ветра", - утверждает синоптик

Но уже в воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится - будет сухо и потеплеет до +10…+15 градусов, на Западе до +14...+20 градусов.

Как сообщала Погода.УНИАН, на завтра синоптики прогнозируют в столице небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом.

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Теги: #погода#прогноз
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