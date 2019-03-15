На выходных погода в Украине резко ухудшится из-за северного циклона - синоптик
К субботе погода в Украине значительно ухудшится.
Дожди в пятницу наиболее вероятные в западных областях Украины и немного мокрого снега выпадет в Харьковской и Луганской областях. К субботе погода значительно ухудшится.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
По словам Диденко, в пятницу в большей части Украины будет сухо и даже солнечно.
"Днем ожидается +5…+12 градусов, на востоке еще будет холоднее, +1…+5 градусов", - сообщила синоптик.
Сегодня в Украине без осадков, температура до +12° (карта)
В Киеве 15 марта - сухо, солнечно и умеренно тепло, +8 градусов.
Диденко предупредила о северном циклоне, который осложнит погоду в Украине к субботе.
"Внимание! В субботу, 16 марта, северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды - дожди и сильный ветер. Лишь восточные области воздержатся от осадков и штормового ветра", - утверждает синоптик
Но уже в воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится - будет сухо и потеплеет до +10…+15 градусов, на Западе до +14...+20 градусов.
Как сообщала Погода.УНИАН, на завтра синоптики прогнозируют в столице небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом.
Погода в Украине
- Винница+10°... +1°
- Днепр+7°... -2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+8°... +1°
- Кировоград+8°... -1°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+11°... +1°
- Полтава+3°... -3°
- Ровно+7°... +2°
- Симферополь+10°... -2°
- Сумы+3°... -2°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+8°... +1°
- Черновцы+13°... +2°