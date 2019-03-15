Погода снова испортится: в Киеве завтра пройдет снег с дождем
На завтра синоптики прогнозируют в столице небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом.
В субботу, 16 марта, в Киеве пройдет мокрый снег с дождем.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«В Киеве 15-16 марта переменная облачность. 16 марта небольшой, местами умеренный дождь (ночью с мокрым снегом). Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°; днем 6-11° тепла», - говорится в сообщении.
Как сообщала Погода.УНИАН, сегодня в Украине без осадков, температура до +12°.
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