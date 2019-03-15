Погода снова испортится: в Киеве завтра пройдет снег с дождем

09:36, 15 марта 2019
147
0

На завтра синоптики прогнозируют в столице небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом.

В Киеве 15-16 марта переменная облачность / фото УНИАН
В Киеве 15-16 марта переменная облачность / фото УНИАН

В субботу, 16 марта, в Киеве пройдет мокрый снег с дождем.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«В Киеве 15-16 марта переменная облачность. 16 марта небольшой, местами умеренный дождь (ночью с мокрым снегом). Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°; днем 6-11° тепла», - говорится в сообщении.

Как сообщала Погода.УНИАН, сегодня в Украине без осадков, температура до +12°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Погода снова испортится: в Киеве завтра пройдет снег с дождем Погода снова испортится: в Киеве завтра пройдет снег с дождем
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°
Сегодня в Украине без осадков, температура до +12° (карта) Сегодня в Украине без осадков, температура до +12° (карта)
Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз) Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Мощный торнадо в Германии разрушил десятки домов, пять человек пострадали (видео) Мощный торнадо в Германии разрушил десятки домов, пять человек пострадали (видео)
США накрыла мощная метель (видео) США накрыла мощная метель (видео)
В калифорнийской Долине Смерти появилось огромное озеро (фото) В калифорнийской Долине Смерти появилось огромное озеро (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
59 %
749 мм
6.8 м/с
14 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять