В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°
В столице сегодня будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Киеве ожидается солнечная погода, днем температура до +9°.
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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:12, а зайдет в 18:02.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 марта, в Украине без осадков, на западе температура до +12°.
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- Ивано-Франковск+10°... +2°
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- Кировоград+7°... -1°
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- Львов+8°... +2°
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- Полтава+3°... -2°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+11°... -1°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+10°... +2°
- Черкассы+6°... 0°
- Чернигов+8°... +1°
- Черновцы+12°... +3°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:59 %
Давление:750 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:14 %
Восход:07:21
Закат19:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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