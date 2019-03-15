В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°

08:30, 15 марта 2019
8
0

В столице сегодня будет солнечно.

Солнце в столице взошло в 06:12 / elektraua.livejournal.com
Солнце в столице взошло в 06:12 / elektraua.livejournal.com

Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Киеве ожидается солнечная погода, днем температура до +9°.

"Роскошные синоптические дни": стало известно, когда в Украине потеплеет

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:12, а зайдет в 18:02.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 марта, в Украине без осадков, на западе температура до +12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +9° В Киеве завтра без осадков, температура до +9°
Мощный торнадо в Германии разрушил десятки домов, пять человек пострадали (видео) Мощный торнадо в Германии разрушил десятки домов, пять человек пострадали (видео)
Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине
В калифорнийской Долине Смерти появилось огромное озеро (фото) В калифорнийской Долине Смерти появилось огромное озеро (фото)
До +20 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление До +20 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +7° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +7°
В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, температура до +7° В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, температура до +7°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
59 %
750 мм
6.7 м/с
14 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять