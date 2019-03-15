В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°

В столице сегодня будет солнечно.

Солнце в столице взошло в 06:12 / elektraua.livejournal.com

Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Киеве ожидается солнечная погода, днем температура до +9°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:12, а зайдет в 18:02.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 марта, в Украине без осадков, на западе температура до +12°.

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