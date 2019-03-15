Сегодня в Украине без осадков, температура до +12° (карта)

Теплее всего сегодня будет на западе.

На западе Украины солнечно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 марта, в Украине без осадков, на западе температура до +12°.

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На востоке пасмурно, температура днем до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают ясную погоду. Температура до +9°.

На западе Украины солнечно. Температура до +12°.

В северных областях пасмурно, температура до +8°. В центре ясно, температура до +9°.

Прогноз погоды на 15 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 15 марта гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

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