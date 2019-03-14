В Киеве завтра без осадков, температура до +9°

17:00, 14 марта 2019
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В столице 15 марта немного потеплеет.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 марта, в Киеве без осадков, температура до +9°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе днем температура до +11°.

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Теги: #Киев#погода
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