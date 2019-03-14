Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Мокрый снег ожидается на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе днем температура до +11°.
Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине
На востоке местами пройдет мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +10°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +11°.
В северных областях без осадков, температура ночью до +1°, днем до +9°. В центре пасмурно, температура ночью до -1°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, если 15 марта гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 15 марта
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Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+9°... -1°
- Ивано-Франковск+9°... -2°
- Киев+7°... +1°
- Кировоград+5°... -2°
- Луганск+6°... -1°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+7°... 0°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+6°... -2°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+6°... 0°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+11°... 0°
Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+9 °
Влажность:62 %
Давление:759 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:23
Закат19:15
Видимость:16 км
Фаза луны:
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