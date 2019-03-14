Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

Мокрый снег ожидается на востоке Украины.

Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе днем температура до +11°.

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На востоке местами пройдет мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +10°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +11°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +1°, днем до +9°. В центре пасмурно, температура ночью до -1°, днем до +10°.

Согласно народному прогнозу, если 15 марта гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

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