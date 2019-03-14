Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 14 марта 2019
89
0

Мокрый снег ожидается на востоке Украины.

Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе днем температура до +11°.

Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине

На востоке местами пройдет мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +10°. 

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +11°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +1°, днем до +9°. В центре пасмурно, температура ночью до -1°, днем до +10°.

Согласно народному прогнозу, если 15 марта гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#дождь
Читайте также
Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз) Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Мощный торнадо в Германии разрушил десятки домов, пять человек пострадали (видео) Мощный торнадо в Германии разрушил десятки домов, пять человек пострадали (видео)
Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине
США накрыла мощная метель (видео) США накрыла мощная метель (видео)
В калифорнийской Долине Смерти появилось огромное озеро (фото) В калифорнийской Долине Смерти появилось огромное озеро (фото)
До +20 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление До +20 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
62 %
759 мм
6.4 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять