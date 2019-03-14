Мощный торнадо в Германии разрушил десятки домов, пять человек пострадали (видео)

15:33, 14 марта 2019
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Торнадо разрушил около 30 домов.

Разрушительный торнадо в Германии / twitter.com/WDR
Разрушительный торнадо в Германии / twitter.com/WDR

В городе Ретген на западе Германии пронесся мощный торнадо, в результате пострадали пять человек.

Число погибших в результате торнадо на Кубе возросло до шести человек

Всего торнадо разрушил около 30 домов, сообщает DW

Во многих зданиях были разбиты окна, жителей 10 домов пришлось эвакуировать. Владелец местного отеля разместил у себя тех, кто пострадал из-за торнадо. Еще одно временное убежище организовали в школе.

Напомним, 22 человека погибли в результате сильных торнадо в американских штатах Алабама и Джорджия.

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Теги: #погода#Германия#торнадо
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