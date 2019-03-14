Мощный торнадо в Германии разрушил десятки домов, пять человек пострадали (видео)
Торнадо разрушил около 30 домов.
В городе Ретген на западе Германии пронесся мощный торнадо, в результате пострадали пять человек.
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Всего торнадо разрушил около 30 домов, сообщает DW.
Во многих зданиях были разбиты окна, жителей 10 домов пришлось эвакуировать. Владелец местного отеля разместил у себя тех, кто пострадал из-за торнадо. Еще одно временное убежище организовали в школе.
Ein #Tornado fegte heute durch den Ortskern von Roetgen bei Aachen. Er hinterließ abgedeckte Dächer und weitere Schäden. pic.twitter.com/82FUAVcfSa— WDR aktuell (@WDR) March 13, 2019
Напомним, 22 человека погибли в результате сильных торнадо в американских штатах Алабама и Джорджия.
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