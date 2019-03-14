В России выпал снег с "блохами" (видео)

14:36, 14 марта 2019
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Насекомых могло занести с с воздушными массами с юга.

В России выпал снег с "блохами" / youtube.com/ТРК КТВ-ЛУЧ г. Сызрань
В России выпал снег с "блохами" / youtube.com/ТРК КТВ-ЛУЧ г. Сызрань

В Самарской области РФ 12 марта выпал снег с "блохами". Местные жители рассказали, что все было буквально усеяно маленькими существами черного цвета.

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Специалисты считают, что стая насекомых была принесена в регион при прохождении циклонического поля. Их могло занести с воздушными массами с юга, возможно, из Казахстана, передает Stormnews со ссылкой на местный телеканал. 

Отмечается, что подобное явление наблюдалось и раньше, например, в 2016 году в Тульской области. О падении насекомых с неба речи нет: коллемболы, или ногохвостки, поднимаются на поверхность снега из почвы, туда же они вернутся, как только значительно потеплеет.

Видео: youtube.com/ТРК КТВ-ЛУЧ г. Сызрань

Напомним, в Южно-Африканской Республике неожиданно выпал снег. В частности, замело природный заповедник, а с ним и животных.

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Теги: #снег#Россия
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