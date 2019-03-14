В России выпал снег с "блохами" (видео)
Насекомых могло занести с с воздушными массами с юга.
В Самарской области РФ 12 марта выпал снег с "блохами". Местные жители рассказали, что все было буквально усеяно маленькими существами черного цвета.
В российском Норильске прошел "кровавый" дождь (фото, видео)
Специалисты считают, что стая насекомых была принесена в регион при прохождении циклонического поля. Их могло занести с воздушными массами с юга, возможно, из Казахстана, передает Stormnews со ссылкой на местный телеканал.
Отмечается, что подобное явление наблюдалось и раньше, например, в 2016 году в Тульской области. О падении насекомых с неба речи нет: коллемболы, или ногохвостки, поднимаются на поверхность снега из почвы, туда же они вернутся, как только значительно потеплеет.
Видео: youtube.com/ТРК КТВ-ЛУЧ г. Сызрань
Напомним, в Южно-Африканской Республике неожиданно выпал снег. В частности, замело природный заповедник, а с ним и животных.
Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+9°... -1°
- Ивано-Франковск+9°... -2°
- Киев+7°... +1°
- Кировоград+5°... -2°
- Луганск+6°... -1°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+8°... -1°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+7°... 0°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+8°... -1°
- Харьков+6°... -2°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+6°... 0°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+11°... 0°