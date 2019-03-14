Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине
В субботу почти всю Украину накроют дожди.
В субботу, 16 марта, в Украине ожидается осложнение погодных условий.
До +20 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее прогнозу, в субботу северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Украину дожди и сильный ветер. Осадков не будет только на востоке Украины.
В пятницу, 15 марта, дожди ожидаются в западных областях Украины, на Харьковщине и Луганщине возможен мокрый снег.
Температура воздуха ночью около нуля, на востоке до 2-4 градусов мороза, днем ожидается +5...+12 градусов, на востоке до +1...+5 градусов.
Погода в Киеве 15 марта будет сухой и теплой, температура до +8 градусов.
В воскресенье, 17 марта, в Украине ожидается потепление до +10...+15 градусов, на западе до +14...+20 градусов.
Напомним, в четверг, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе температура до +11°.
Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+9°... -1°
- Ивано-Франковск+9°... -2°
- Киев+7°... +1°
- Кировоград+5°... -2°
- Луганск+6°... -1°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+8°... -1°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+7°... 0°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+8°... -1°
- Харьков+6°... -2°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+6°... 0°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+11°... 0°