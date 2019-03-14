Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине

12:54, 14 марта 2019
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В субботу почти всю Украину накроют дожди.

В субботу Украину накроет непогода / Фото УНИАН
В субботу Украину накроет непогода / Фото УНИАН

В субботу, 16 марта, в Украине ожидается осложнение погодных условий.

До +20 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, в субботу северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Украину дожди и сильный ветер. Осадков не будет только на востоке Украины.

В пятницу, 15 марта, дожди ожидаются в западных областях Украины, на Харьковщине и Луганщине возможен мокрый снег.

Температура воздуха ночью около нуля, на востоке до 2-4 градусов мороза, днем ожидается +5...+12 градусов, на востоке до +1...+5 градусов.

Погода в Киеве 15 марта будет сухой и теплой, температура до +8 градусов.

В воскресенье, 17 марта, в Украине ожидается потепление до +10...+15 градусов, на западе до +14...+20 градусов.

Напомним, в четверг, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на западе температура до +11°.

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Теги: #погода#ветер#дождь
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