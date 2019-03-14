США накрыла мощная метель (видео)

Из-за непогоды более 180 тысяч домов остались без электроснабжения.

Непогода в США / REUTERS

Десятки американских штатов, среди которых Колорадо, Вайоминг, Небраска, Южная Дакота, страдают от сильных метелей.

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Из-за порывистого ветра со снегом более 180 тысяч домов остались без электроснабжения, говорится в сюжете ТСН.

Власти объявили срочное предупреждение и распорядились закрыть на день школы. В аэропортах из-за нелетной погоды отменили сотни рейсов, закрывают движение и по автомагистралям.

Напомним, сильный ветер и метели на юге канадской провинции Онтарио привели к двум массовым ДТП, в которых столкнулись около 100 машин.