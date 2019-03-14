США накрыла мощная метель (видео)
Из-за непогоды более 180 тысяч домов остались без электроснабжения.
Десятки американских штатов, среди которых Колорадо, Вайоминг, Небраска, Южная Дакота, страдают от сильных метелей.
На юге Калифорнии за пять минут молнии ударили 1500 раз (видео)
Из-за порывистого ветра со снегом более 180 тысяч домов остались без электроснабжения, говорится в сюжете ТСН.
Власти объявили срочное предупреждение и распорядились закрыть на день школы. В аэропортах из-за нелетной погоды отменили сотни рейсов, закрывают движение и по автомагистралям.
Американские штаты накрыла мощная метель
Напомним, сильный ветер и метели на юге канадской провинции Онтарио привели к двум массовым ДТП, в которых столкнулись около 100 машин.
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