США накрыла мощная метель (видео)

11:39, 14 марта 2019
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Из-за непогоды более 180 тысяч домов остались без электроснабжения.

Непогода в США / REUTERS
Непогода в США / REUTERS

Десятки американских штатов, среди которых Колорадо, Вайоминг, Небраска, Южная Дакота, страдают от сильных метелей.

На юге Калифорнии за пять минут молнии ударили 1500 раз (видео)

Из-за порывистого ветра со снегом более 180 тысяч домов остались без электроснабжения, говорится в сюжете ТСН.

Власти объявили срочное предупреждение и распорядились закрыть на день школы. В аэропортах из-за нелетной погоды отменили сотни рейсов, закрывают движение и по автомагистралям.

Напомним, сильный ветер и метели на юге канадской провинции Онтарио привели к двум массовым ДТП, в которых столкнулись около 100 машин.

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Теги: #погода#США#метель
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