В калифорнийской Долине Смерти появилось огромное озеро (фото)

Длина озера составляет около 16 км.

Озеро в Долине Смерти / www.facebook.com/mcgucken

В калифорнийской Долине Смерти, которая считается самым сухим местом США, обнаружили озеро длиной около 16 км.

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Открытие сделал фотограф Эллиот Макгакен, сообщает The Weather Channel.

Фотограф рассказал о находке сотрудникам местного национального парка. Точные размеры озера неизвестны, однако по предварительным данным, его длина составляет около 16 км.

5 и 6 марта в Долине Смерти выпало 2,2 см дождя, что составляет треть от среднегодового количества осадков. Из-за того, что вода в пустыне не уходит в землю, даже умеренные осадки могут вызвать здесь наводнения. Однако в этот раз озеро удивило своими размерами.

Напомним, на севере американского штата Калифорния из-за проливных дождей из берегов вышла река Russian River ("русская река").